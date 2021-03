Moeder van vermoorde Alice (15) zet zich schrap voor rechtszaak: ‘Ik bid voor de maximumstraf’

Moeder wilde vermoorde Alice (15) beschermen: ‘Verdachte was geobse­deerd door mijn dochter’

23 augustus De Schiedamse Erica Albuquerque (32) is vrijdag vertrokken voor de moeilijkste reis van haar leven: ze brengt haar vermoorde dochter Alice (15) terug naar haar geboorteland Brazilië. Vóór vertrek sprak ze uitgebreid over de aanloop naar het fatale drama. Dit is haar verhaal.