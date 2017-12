Moeder vermiste Melissa (17): Vrees dat ze niet meer thuiskomt

De 17-jarige Melissa, die op weekdagen in een gezinshuis verblijft in Silvolde, keerde na woensdag niet terug na een schooldag. Ze volgt het examenjaar van de mavo op het Almende College, locatie Bluemers, in Silvolde. ,,Ze doet het jaar over en het gaat hartstikke goed. Ze haalt goede cijfers en staat er voor haar examen goed voor. Dat kan dus niet de reden zijn dat ze is vertrokken'', vertelt Gartsen. Haar dochter is al twee keer eerder vermist geweest, onder meer in 2014, toen Melissa 13 jaar oud was. ,,Maar beide keren was ze binnen een dag weer terug. Nu is ze al bijna twee dagen spoorloos en dat baart ons grote zorgen'', zegt Gartsen. De politie heeft voor de verdwijning van Melissa geen aanwijzingen voor een misdrijf. Dat blijkt ook uit de verklaringen van schoolgenoten, die Melissa woensdag na de lessen bij iemand in de auto zagen stappen. Gartsen zegt te weten wie het is en heeft de naam van de jongeman – volgens haar een 21-jarige inwoner van Sinderen – doorgegeven aan de politie. ,,Die is bij hem aan de deur geweest en heeft ontdekt dat ze daar woensdag samen hebben geslapen. Donderdag zijn ze vervolgens vertrokken en sindsdien is het onduidelijk waar Melissa is.''

Contact

Gartsen heeft haar dochter niet gesproken, maar gisteren wel contact gehad via Snapchat, een app om foto's en video's te delen en te chatten. ,,Ik kreeg via haar account een berichtje dat ze in België was en naar huis wilde komen. Maar ze is dus niet teruggekeerd'', vertelt Gartsen vanochtend.



Ze weet uiteraard niet zeker of het wel haar dochter is die het Snapchat-bericht heeft gestuurd. ,,De politie vertelde mij dat Melissa iemand anders een bericht had gestuurd dat ze in Duitsland was. We hebben geen enkel idee meer wat klopt'', zegt de radeloze moeder.



Ze is blij met alle aandacht die er is voor de vermissing van haar dochter. Zo is het Facebookbericht van Gartsen al zo'n 130.000 keer gedeeld en is er veel media-aandacht voor de verdwijning van de tiener. ,,Natuurlijk is dat fijn. Want hoe meer aandacht er voor is, des te meer mensen naar haar kunnen uitkijken. Hopelijk leidt dat snel tot haar terugkeer.''