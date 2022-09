Moeder vroeg dochtertje (9) thuis wie aan haar had gezeten: toen schreeuwde zij zijn naam

Met video 60 hybride auto's op goederen­trein in brand door breuk in bovenlei­ding, treinver­keer tot morgen­avond plat

Bij Etten-Leur is vanmiddag een goederentrein met hybride auto's in brand gevlogen. Dat gebeurde nadat de trein de bovenleiding kapot had gereden. Op meerdere gedeelten van de lange trein ontstond brand. De schade is groot, het treinverkeer tussen Roosendaal en Breda ligt volgens ProRail tot donderdagavond 20.00 uur stil.

14 september