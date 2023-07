Moeilijke brief van de gemeente of Belastingdienst? Nieuwe app snapt hem wél en legt het simpel uit

Neem de brief die Tamara Leliveld vorig jaar kreeg van de gemeente Apeldoorn. Die kwam in het nieuws, omdat hij voor veel mensen onbegrijpelijk was. ‘Besluit raadspresidium d.d. 13 januari 2022: aangezien het onderwerp van uw brief een bevoegdheid/verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders betreft, is uw brief ter afdoening aan hen doorgezonden’. Maak daar maar eens chocola van.

De app Lees Simpel - sinds donderdag ook op Android-telefoons te downloaden - doet dat in een handomdraai. ‘Je brief is besproken in de raadsvergadering’, zegt het met bijbehorende brief-emoji. En met een plaatje van een raadshuis erbij: ‘Je brief is doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders.’

30 procent heeft er moeite mee

Het was Hester Benedictus die in februari met het idee kwam op een hackaton, een bijeenkomst waar in 24 uur aan een app kan worden gewerkt. ,,30 procent van de Nederlanders vindt overheidsbrieven te ingewikkeld. Dus we weten dat het probleem heel groot is.” Het prototype dat haar team maakte, viel direct in de prijzen en van het een kwam het ander: de LeesSimpel-app moest er echt komen. Gratis en zonder drempels, zodat het door iedereen te gebruiken is.

Al jaren wordt van alles geprobeerd om ambtenaren makkelijkere brieven te laten schrijven. Hem retour sturen met een sticker erop, bijvoorbeeld. Maar sinds begin dit jaar het bedrijf Open AI naar buiten kwam met ChatGPT is er een enorm scala aan mogelijkheden ontstaan, ziet ook Benedictus. ,,Dat is het wonderlijke van het huidige AI: dat werkt echt heel goed en is vooral sterk in samenvatten.”

Als je dankzij de app al weet wat de belangrijk­ste boodschap van de brief is, is hij een stuk makkelij­ker te lezen Hester Benedictus

Omdat LeesSimpel gebouwd is met de gegevens van Open AI had het team rond Benedictus al een handige basis. ,,Je moet vooral vertellen dat het dingen in een eenvoudige taal moet zetten en in een bepaald format moet teruggeven. Wij hebben gekozen voor een soort bullets. En het systeem bedenkt er ook zelf een emoji bij.” Standaard is ingesteld: het gebruikt makkelijke, korte woorden en geen samengestelde zinnen. Elke zin staat op een nieuwe regel.

Hele brief lezen wordt makkelijker

Dat heeft zo zijn beperkingen, beseffen de makers ook. Want als een lange brief moet worden samengevat in een handjevol hoofdpunten, verdwijnt veel informatie. ,,Maar dat gebeurt ook als een mens een samenvatting maakt", stelt Benedictus. Daarbij is het vooral de bedoeling dat mensen eerst de app gebruiken en daarna alsnog de brief proberen te lezen. ,,Als je dankzij de app al weet wat de belangrijkste boodschap van de brief is, is hij een stuk makkelijker te lezen.”

Dat alles gebeurt momenteel zonder dat de makers er winst mee willen maken. Sterker: ze bouwen de app in hun vrije tijd. Het project wordt wel financieel gesteund door het SIDN-fonds, dat het internet toegankelijk wil houden voor iedereen. Daardoor kunnen de servers draaien voor de eerste duizenden gebruikers die LeesSimpel nu al heeft. Meer financiers zijn welkom, stelt Benedictus, maar met de duidelijke waarschuwing dat ze geen investeerders zoekt. ,,We zijn vooral op zoek naar partnerschappen. Mensen die de app een warm hart toedragen.”

Maar het allerliefst zou ze willen dat dit ‘lapmiddel’ niet nodig is. ,,Eigenlijk wil je dat dit bij de schrijver van de brieven wordt opgelost.” Ook daarin kan AI een belangrijke rol spelen, verzekert de app-ontwikkelaar. ,,Het is een kwestie van maanden voor er allemaal hulpmiddelen in Word en Docs komen. Dan kan iedereen met één druk op de knop een concept-brief samenvatten in begrijpelijke taal. Heel fijn.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: