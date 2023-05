‘Moeilijke teksten zaten af en toe in de weg bij havo-examen natuurkunde’

,,Het was een prima examen, met een aantal mooie vragen’’, zegt Vegter. ,,Sommige leerlingen gaven aan dat het lang was, anderen juist weer niet. Dus het wisselde. Het is fijn als ze affiniteit hebben met de bètavakken, maar deze stof valt je eigen te maken. Het eindexamen is ook goed te oefenen, met examens uit andere jaren. Die examentraining doen we ook actief met leerlingen, zodat ze oplossingsstrategieën leren.’’

Het examen opende met een vraag over een barbecue. Een stuk ging over geluidsgolven en een deel over propaangas en het gebruik daarvan. Vegter: ,,De eerste vraag was niet al te moeilijk en dat is een fijne binnenkomer. Maar het werd snel lastiger en het niveau ging vervolgens op en neer.’’ Er was ook een opgave over de schadelijkheid van radioactiviteit die vrijkomt bij het roken van sigaretten. ,,Deze atomen komen ook in je longen terecht en de straling is schadelijk voor de weefsels. Hoe dat komt, was onderdeel van de vraag.’’