Moest Joris Luyendijk eerst 50 worden voor hij inzag dat er stelselmatige achterstelling bestaat?

Fabeltjes­krant-quo­te ‘oogjes dicht en snaveltjes toe’ komt in de Van Dale

De uitspraak ‘oogjes dicht en snaveltjes toe’ uit het kinderprogramma De Fabeltjeskrant krijgt een plekje in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon gemeld in het radioprogramma Volgspot. ,,De uitdrukking wordt inmiddels op zo’n brede manier gebruikt dat die beschreven hoort te worden in het woordenboek”, stelde hij.

6 februari