Moet de minister in het ‘nieuwe normaal’ echt bepalen wie ik in mijn keuken ontvang?

We werden er in het buitenland om bejubeld. Hoe Nederland geen totale lockdown nodig had, maar slechts een ‘intelligente’, en er toch voor zorgde dat het aantal coronagevallen beperkt bleef. Het Amerikaanse Bloomberg Businessweek besteedde een artikel aan het succes van de strategie: die lag ’m in het feit dat wij Nederlanders graag eigen verantwoordelijkheid hebben.



Wij zijn geen land van regels en bureaucratie. Zeg liever twintig keer dat we zélf ons best moeten doen, en voilà: we doen het. Een enkeling daargelaten. Volgens het artikel dateerde deze doe-het-zelfmentaliteit uit de elfde eeuw, toen wij vochten tegen een andere vijand: het water.



Geen onlogische gedachte, gezien de hallelujaverhalen die regelmatig verschijnen over de saamhorigheid in Nederland. In het oosten noemt men het noaberschap, in het Fries heet het mienskip, maar het komt op hetzelfde neer: samen maak je er wat van.