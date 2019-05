Moeten wij ook aan de babybonus?

In verschillende Europese landen krijgen jonge ouders er al eentje: een babybonus. In Hongarije hoef je wanneer je vier kinderen hebt gebaard nooit meer inkomstenbelasting te betalen. Italië heeft voor alle ouders een babybonus van 80 euro per maand. Extreme maatregelen om er maar voor te zorgen dat er genoeg kinderen geboren worden die later de economie draaiende houden. Dat je ook mensen uit andere landen kunt aantrekken om deze taken uit te voeren, ligt in beide landen niet zo lekker. Erg pro-vluchteling zijn ze niet.