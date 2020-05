Mogelijk explosief materiaal gevonden in ontplofte Groningse flat

Twee mensen raakten gewond door de explosie, die mogelijk is veroorzaakt door een defect aan de oven. De ravage is groot: de gevel werd deels uit de flat geblazen. Het is nog onduidelijk of er een relatie bestaat tussen de ontploffing van vrijdag en de aanwezigheid van het mogelijke explosieve materiaal, zei een woordvoerder van de politie.

De zaak kwam aan het rollen nadat er zaterdag informatie bij de Groningse politie binnenkwam over de flat. De politie startte meteen een onderzoek en besloot al na korte tijd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (OED) in te schakelen. De betreffende woonflat staat aan de Wibenaheerd in de wijk Beijum-Oost, in het Noordoosten van de stad Groningen.



Volgens de politie is de situatie in de flat ,,zodanig verdacht dat de EOD ter plaatse komt.” Het hele blok is zekerheidshalve ontruimd. ,,Het onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk explosief materiaal betreft en om welk explosief materiaal het gaat.”