Mogelijk explosieven in ontplofte Groningse flat

updateEen flat in Groningen is zaterdagavond door de politie ontruimd nadat er mogelijk explosief materiaal was aangetroffen. In de flat had zich een dag eerder een explosie voorgedaan.

De explosie deed de flat aan de Wibenaheerd vrijdagavond schudden op zijn grondvesten. Twee bewoners van de flat raakten licht gewond door de ontploffing, die mogelijk veroorzaakt zou zijn door een defect aan de oven. De ravage is groot: de gevel werd door de ontploffing deels uit de flat geblazen. Vier woningen in de flat zijn onbewoonbaar verklaard.

Lees ook Gevel uit flat Groningen geblazen door explosie: twee gewonden Lees meer

Aanvankelijk concludeerde de politie dat de oven de oorzaak leek en sloot het onderzoek. Nadat er zaterdagmiddag echter informatie binnenkwam dat er explosief materiaal in de flat aanwezig was, startte de politie meteen een onderzoek. Daarbij werden verdachte stoffen in de woning aangetroffen. Daarop is de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeroepen, de EOD arriveerde zaterdagavond rond kwart over negen. De betreffende woonflat staat aan de Wibenaheerd in de wijk Beijum-Oost, in het Noordoosten van de stad Groningen.

Verdachte situatie

Volgens de politie was de situatie in de flat ,,zodanig verdacht dat de EOD ter plaatse komt.” Het hele blok bleef zekerheidshalve ontruimd, de circa 50 bewoners zijn elders ondergebracht. ,,Het onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk explosief materiaal betreft en om welk explosief materiaal het gaat.”