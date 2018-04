Mogelijk verband hoogspanningskabels en kinderleukemie

In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie, ofwel bloedkanker. Eens per twee jaar zou een kind in Nederland leukemie krijgen door de nabijheid van hoogspanningslijnen. ,,Blootstelling aan magnetische velden die de lijnen opwekken zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn'', stelt de raad. Al vallen andere, nog onbekende factoren of toeval niet uit te sluiten.