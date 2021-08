Mogelijk verkeerde persoon ontvoerd in Cruquius, slachtoffer nog vermist

Zes verdachten opgepakt in Gouda voor mogelijke betrokken­heid bij ontvoering in Noord-Hol­land

6 augustus Een ontvoering in de Noord-Hollandse plaats Cruquius heeft donderdagavond een politiemacht op de been gebracht in de Vogelbuurt in de Goudse wijk Korte Akkeren. Agenten hielden in Gouda zes mannen aan, omdat die mogelijk iets te maken hebben met de ontvoering.