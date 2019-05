Mogelijke dood door schuld: asbestslachtoffers doen aangifte tegen Tata Steel

LIVE - Moordenaar Anne Faber dreigt met zelfdoding: ‘67 als ik vrijkom’

13:52 Michael P., vorig jaar veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het verkrachten en doden van Anne Faber, zegt dat hij zichzelf van het leven zal beroven als zijn straf zo hoog blijft. ,,Aan pillen is wel te komen.’’ Bij het Gerechtshof in Arnhem begint vandaag het hoger beroep in de zaak , waarin Michael P. zijn veroordeling aanvecht. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag.