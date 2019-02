Mogelijke veroorzaker van fataal ongeluk in Anna Paulowna weet niets meer

‘Dronken wat, blowden wat’

,,Ik wil graag vragen beantwoorden, maar ik weet niets meer. We zaten met een groep te chillen bij het gemeentehuis. We dronken wat, we blowden wat. Ik weet nog dat we ergens heen zouden gaan. Vanaf dat moment is er alleen maar een zwart gat. Ik weet dat ik met de auto ben gekomen, maar ik weet niet meer dat we zijn weggegaan. Ik weet ook niet meer dat ik in een auto ben gestapt.’’ Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt hem als de bestuurder van de auto die met hoge snelheid verongelukte. Volgens de aanklaagster was B. onder invloed van drank en drugs. B. kwam kort aan het woord, nadat zijn raadsman Jeroen Dallinga de rechtbank om aanhouding van de zaak had gevraagd. Volgens hem is het onderzoek nog niet klaar.

Vonken onder auto te zien

Zo Dallinga dat niet duidelijk is of zijn cliënt de auto bestuurde. Hij wil onder meer aanvullend onderzoek naar dna-sporen. Dallinga vroeg tevens om nader onderzoek naar het wegdek, een technische kwestie rond de handrem van de auto, de toevoeging van foto- en filmbeelden aan het dossier en een extra verhoor van een van de getuigen. Ook vroeg hij nader onderzoek naar de staat van het wegdek op het moment van het ongeval.



In rapportages is volgens hem te lezen dat met het wegdek niets mis was. Getuigen zeggen echter dat in de weg een kuil zat en dat kort voor het ongeval onder de Peugeot 206 vonken te zien waren. De rechtbank wees Dallinga's verzoeken af, in lijn met de wens van de aanklaagster. De advocaat wraakte daarop de rechtbank. Volgens hem heeft de strafkamer zich vooringenomen getoond door het afwijzen van zijn aanvullende onderzoekswensen.



De belangstelling voor de strafzaak tegen B. is enorm. In de rechtbank in Alkmaar hebben zich tientallen mensen gemeld om de zitting bij te wonen. Zij zijn verspreid over diverse zalen. In de rechtszaal hebben nabestaanden foto's van de overleden slachtoffers op een tafel geplaatst. De aanklaagster vroeg de rechtbank de verzoeken van Dallinga af te wijzen. Volgens haar hebben verschillende getuigen gezegd dat B. de auto bestuurde. Het is nog niet duidelijk wanneer de wrakingskamer zich over de kwestie buigt.