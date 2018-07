Molen Ameland vangt te weinig wind: dan verhoog je toch gewoon het duin?

Het liften van de korenmolen is noodzakelijk om te voorkomen dat het rijksmonument uit 1880 verder in onbruik raakt, zegt directeur Joop de Jong van de Amelander Musea in de Leeuwarder Courant. De molen, onderdeel van de museale collectie, vangt volgens hem te weinig wind doordat de bebouwing eromheen is opgerukt en bomen in de naaste omgeving hoger zijn geworden.