Molshopen in je tuin? Wees blij, is de boodschap tijdens het landelijke telweekend

Zitten ze op de Waddeneilanden, of is het mollen nog niet gelukt om de zee over te steken? Dat is de grote vraag bij de mollentelling die vrijwilligers dit weekend bezighoudt. De kans dat een van hen een echte mol ziet rondkruipen is sowieso behoorlijk klein, tot nu toe is er slechts een handjevol gezien.

Om direct maar een cliché uit de wereld te helpen: als iemand molshopen in zijn tuin heeft liggen, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat de boel slecht is onderhouden. Sterker, het is juist een teken dat de grond hartstikke gezond is, zegt onderzoekster Anne Bus van de Zoogdierenvereniging. Zij coördineert de telling van dit weekend.

De mollen zorgen ervoor dat de grond nóg beter wordt. ,,Ze maken de aarde luchtiger, wat goed is voor de planten. De meeste mensen verticuteren elk jaar, maar dit is de natuurlijke variant.”

Handjevol levende mollen

De Zoogdierenvereniging weet dat de meeste mensen de mol liever kwijt dan rijk zijn. Een strak gazonnetje is direct verpest als er een paar van die hopen grond op liggen. Toch is het dit weekend juist de bedoeling dat mensen de schoonheid van de molshopen gaan zien. Of er in elk geval oog voor hebben. Iedereen die een spoor van een mol vindt, kan dat doorgeven via de site van Tuintelling, waar alleen op zaterdagochtend al 2500 meldingen binnenkwamen.

Opvallend: slechts acht mensen hebben doorgegeven dat ze tijdens de telling een levende mol hebben gespot. Maar niet verwonderlijk. Hoewel de beestjes enorm actief zijn in deze tijd van het jaar, komen ze nauwelijks boven de grond. De zeer drukke maar bijna stekeblinde mannetjes graven zich momenteel een ongeluk onder onze tuinen en weilanden, op goed geluk dat ze een vrouwtje tegenkomen. Om zichzelf de ruimte te geven moet er af en toe een hoopje grond naar de oppervlakte.

Quote Wil je iets van de mollen zien, zul je moeten graven. Maar dat doen we niet, want dan verstoor je hun leefritme Anne Bus

Zo blind als de mol ondergronds is, zo diep tasten onderzoekers in het duister over de stand van het beestje in Nederland. Juist omdat de mol zichzelf nauwelijks laat zien, is het aantal molshopen een goede indicatie van de stand van de mol in Nederland. ,,Wil je iets van de mollen zien, zul je moeten graven. Maar dat doen we niet, want dan verstoor je hun leefritme. Ze zijn ook niet beschermd, dus er wordt ook niet officieel geteld hoeveel er zijn. Het is heel moeilijk om te achterhalen hoeveel we er hebben in Nederland.”

Dus is daar sinds vier jaar de jaarlijkse mollentelling. Die geeft vooral weer waar de beestjes veel en weinig te zien zijn. In de loop van de jaren hopen biologen daarin een trend te zien. Zo lijkt het aantal in Randstad wat terug te lopen.

Zwemmen

En een ander opvallend feit: op de Waddeneilanden is afgelopen jaren nog geen molshoop gezien. ,,Ze kunnen hartstikke goed zwemmen, maar we verwachten dat de zee misschien een brug te ver is”, zegt Bus. Al verwacht ze dat ooit een mol de oversteek zal maken. ,,Ze kunnen ook met producten worden meegevoerd.”

De mollentelling loopt het hele weekend. Daarna wordt de balans opgemaakt. Tegelijk hoopt de Zoogdierenvereniging dat deelnemers aan de telling iets over het diertje leren, en hem zo gaan waarderen. ,,Ze zijn echt nuttig", benadrukt Bus nog maar eens. Want wie meer weet, zal ook minder snel een dodelijke klem zetten, is de gedachte. ,,Ze eten slakken en larven, waar we ook vanaf willen. En een molshoop is luchtig en bevat uitwerpselen. Dat is weer erg goed voor de planten.” Dus, besluit ze met een tip: ,,Stamp een hoop niet terug in de grond. De mol zal hem toch opnieuw uitgraven. Maar pak een schep en gooi de aarde tussen de platen. Dat is super voedzaam.”