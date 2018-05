Molukkers willen aandacht voor hun ‘vergeten kinderen’

Zo’n 500 achterblijvers

Uit stukken van de ministerraad uit 1951 blijkt dat naar schatting 500 mensen achterbleven, deels onvrijwillig: 350 vrouwen en 150 kinderen. „Tussen het besluit te vertrekken en inscheping zat heel weinig tijd. Wie niet aanwezig was, miste letterlijk de boot”, schetst Fridus Steijlen, hoogleraar in Molukse migratie en cultuur aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Belofte van terugkeer

KNIL-soldaten, die zij aan zij met Nederlandse soldaten tegen Indonesische nationalisten vochten, werd voorgehouden dat ze zes maanden in Nederland zouden blijven. Daarna konden ze terug naar hun eigen republiek op de Molukken, was destijds de overheidsbelofte.

Mislukte gezinshereniging

De Nederlandse regering hield gezinshereniging later tegen, stelt Reawaruw. Uit regeringsstukken blijkt dat is geprobeerd tot gezinshereniging in Indonesië te komen. Dat mislukte door wederzijdse bureaucratie, volgens Steijlen. Later mislukten gezinsherenigingen omdat partners van elkaar vervreemdden, nieuwe relaties kregen of kozen voor een verblijf in Indonesië.