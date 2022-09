Momenten waarvoor je journalist bent geworden

Deze opwinding van ons vak brengen we maar al te graag over op jongeren. Over hoe je vooraan staat op momenten die de geschiedenis bepalen, over dat je soms in staat bent die geschiedenis te beïnvloeden omdat je iets aan de kaak kan stellen of door mensen op een net andere manier naar een probleem of gebeurtenis kan laten kijken, of omdat je een stem kan geven aan mensen die zonder jou niet worden gehoord. Als journalist kun je van betekenis zijn in het leven van mensen.

Nieuws in de klas

We zijn daarom heel blij met de samenwerking met Nieuws in de klas, de organisatie die nieuwsmedia in Nederlandse schoolklassen onder de aandacht brengen. Nieuws in de klas heeft een wedstrijd uitgeschreven waarmee dat ook andersom kan: jongeren kunnen hun kijk op een actueel onderwerp naar voren brengen bij nieuwsmedia, zij kunnen hun plek in het AD winnen. Middelbare scholieren wordt gevraagd een ingezonden brief te schrijven. Het draait er in de wedstrijd om wie de meest overtuigende, best onderbouwde of scherpste opinie over een actueel maatschappelijk onderwerp schrijft. Dat kan over het belang van koninklijke tradities gaan, over boerenprotesten, de oorlog in Oekraïne, genderissues, pesten op school of bitcoins, alle meningen zijn welkom.