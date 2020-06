Mondkapjes en spatbrillen: van pure paniek naar ‘ijzeren voorraad’

Er staan 25 rijen stellages naast elkaar, elke rij vele meters diep en vijf lagen hoog. Elke laag vol dozen met mondkapjes, spatbrillen, schorten en handschoenen. Voor die enorme hoeveelheid dozen, in een loods van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) in Vianen, staan vier mannen achter elk hun eigen microfoon. Het is duidelijk welke boodschap ze willen uitdragen: de enorme schaarste aan medische hulpmiddelen in de zorg is voorbij, de paniek is weg.