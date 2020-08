Mondkapjes verplicht op de drukste plek van Nederland, de Wallen: ‘We mógen niet eens bekeuren’

,,Toeristen doen niet moeilijk,” vertelt een boa op Oudezijds Achterburgwal. ,,De mensen die nog het moeilijkst doen, zijn bewoners: ‘ik woon hier, ik hoef niet’, die zijn het lastigst. Maar er zit een stijgende lijn in. Twee weken geleden liep 20 procent met masker op, nu is de verhouding, nou... al fifty-fifty.”



Links en recht komen verfrommelde mondkapjes uit achterzakken tevoorschijn, vaak hangen ze twintig meter verderop al weer onder de kin, op het achterhoofd of om de nek. De een moet eten, de ander drinken, de volgende roken of blowen of is anders slecht te verstaan. Vier dames uit Nordrhein Westfalen vieren een vrijgezellenfeest, maar ploffen even neer in een portiek. Mondkapjes af, want er moet er een roken. Wat in bijvoorbeeld Spanje juist verboden is (roken in de buitenlucht dicht bij elkaar, want bij uitblazen van rook kunnen besmette druppeltjes rond dwarrelen), wordt hier massaal gedoogd: roken met je mondkap af. Gezellig met z’n vieren.