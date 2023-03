Monnikenwerk anno 2023: nieuwe verplichte registratie maakt boeren horendol

Jaren na misbruik dochter krijgt Marcel eindelijk waar hij voor vecht: pedohand­boek is verboden

Marcel Jeninga is dolblij: eindelijk is het zogenaamde ‘pedohandboek’ verboden. Hij zette zich jarenlang in om te zorgen dat kindermisbruikers niet straffeloos over tips om hun plannen in het geniep uit te voeren kunnen beschikken, zoals de misbruiker van zijn dochter.