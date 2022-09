‘Monster!’ Uit je dak gaan tegen de moordenaar... Helpt dat?

Marco moet 2 meter schuur afbreken óf 4000 euro betalen aan gemeente: 'Klopt geen reet van’

Stel: je woont al vele jaren in een huis met een fijne tuin. En opeens moet je een stuk van die grond inleveren, er duizenden euro’s voor betalen of de daarop staande schuur zelfs gedeeltelijk afbreken. Klinkt opmerkelijk. Maar in Oldebroek is het aan de orde van de dag. ,,Walgelijk!’’

14 september