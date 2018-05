Monstertruckchauffeur Mario D. en partner: Onze levens zijn een hel

Meteen na de veroordeling stapte monstertruckchauffeur Mario D. in de auto om rond te rijden, om te proberen grip te krijgen op zijn situatie. Reageren wilde hij niet. Deze week schreven zijn partner en hij een brief aan deze krant. In de eerste plaats leven ze mee met de slachtoffers en de nabestaanden, maar ook hun leven is nooit meer hetzelfde. 'Een hel', noemen ze het.

D. (53) werd deze week in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden voor zijn rol in het monstertruckdrama in Haaksbergen.

Doden en zwaargewonden

Tijdens het evenement AutoMotorSportief op 28 september 2014 vloog de monstertruck van D. uit de bocht en kwamen de 5-jarige Tim Hadders, Geert Striezenau (50) en Betsie Herrewijn-Scholl (73) om het leven. Meer dan twintig toeschouwers raakten zwaargewond.



„Ik ben een wrak”, zegt Gina Roubos, partner van monstertruckchauffeur Mario D. „Maar ik moet stevig in mijn schoenen staan. Het ongeluk heb ik nog altijd niet verwerkt. De beelden van de slachtoffers en Mario die uit zijn truck stapt, staan 24 uur per dag op mijn netvlies, maar ik moet door. Ik moet de boel draaiende houden.”

Grote impact

Quote Mario heeft al een paar keer gezegd dat het voor hem niet meer hoeft Gina Roubos Het verdriet om de slachtoffers en nabestaanden van het drama met de monstertruck heeft een grote impact op haar. En dan zijn er nog de zorgen om Mario. „Mario heeft al een paar keer gezegd dat het voor hem niet meer hoeft. Ook hij raakt de beelden niet kwijt. 'Maar ik heb het toch niet expres gedaan', zegt hij dan. Soms vertelt hij mij dat hij uit het leven wil stappen, maar dat hij dat zijn kinderen niet wil aandoen.”

Zelf oplossen

Roubos werkt hard, maakt vele uren. „En ik loop boodschappen en mijn huis te doen.” Alles om maar niet te hoeven denken aan het ongeluk in Haaksbergen en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen. Toch laat het haar niet los. „Ik heb hulp gehad van een heel lieve vrouw, maar ik moet dit zelf oplossen.”

In brieven, ook naar deze krant, schrijft ze haar gevoelens van zich af. „En dan voel ik me iets beter.” Af en toe neemt ook Mario de pen ter hand, en vult haar aan. 'Ik leef met de slachtoffers en nabestaanden mee, maar mijn leven is ook een hel', schrijft hij.

Pech

De monstertruckchauffeur wist dat hem een straf zou worden opgelegd, toch was er hoop dat die lager zou uitvallen dan de opgelegde vijftien maanden cel. Direct nadat hij de uitspraak hoorde, is hij in zijn auto gestapt om de boel te laten bezinken. Nadenken over alles, weg van huis. „Ik heb pech, maar dat is niet te vergelijken met de pech van slachtoffers en nabestaanden.”

Monstertruck

Het valt Mario zwaar dat hij vijftien maanden de gevangenis in moet. Hij en Gina schrijven over het onderzoek naar de monstertruck, dat volgens hen niet goed is uitgevoerd en over het verbeurd verklaren van de truck. 'Ik begrijp niet waarom die verkocht moet worden', vertrouwt Mario aan het papier toe.

„Als die truck echt zo gevaarlijk is, dan moet-ie toch gesloopt worden?”, legt hij later in een gesprek uit. „En als de truck al een nieuwe eigenaar krijgt, verdeel het geld dan onder de slachtoffers en stop het niet in de staatskas.”