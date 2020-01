Monument met bloemen en spandoek voor Arnhemse basisschool na fatale flatbrand

Potjens heeft het doek opgehangen voor de ingang van De Parkschool, waar nog veel meer steunbetuigingen liggen. Vader Raymond (39), die de flatbrand ook niet overleefde, kende hij goed.



,,Elke ochtend als we de kinderen naar school brachten, spraken we elkaar wel. Over Vitesse en zo. We zaten ook allebei op de Zuid-tribune, woonden vlakbij elkaar in Presikhaaf en zaten altijd samen in de bus naar het stadion.”



Verder wil Potjens, net als de andere ouders rond het schoolplein, niet veel kwijt. Uit respect voor de nabestaanden is afgesproken niet te veel met de pers te praten, laat hij weten.