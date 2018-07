Mooie weer brengt zwemmers in problemen: een dode

Update Zwemmer vindt 4-jarige onder water: kleuter na reanimatie in ziekenhuis

15 juli Een jongetje van 4 jaar is gereanimeerd nadat hij in de Noord-Hollandse Toolenburgplas onder water was geraakt. De kleuter die op de bodem van de plas bij Hoofddorp zou zijn gevonden, is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.