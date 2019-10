Moonsekte: Vader Gerrit-Jan uit Ruinerwold had psychische problemen

De vader van het gezin in Ruinerwold dat jarenlang een geïsoleerd leven leidde, had psychische problemen. Dat stelt de Verenigingskerk vandaag in een persverklaring. Vader Gerrit-Jan van D. was midden jaren tachtig kort lid van de Verenigingskerk, maar verliet in 1987 de organisatie.

Een broer van de man, Derk, is wel nog steeds lid van de Verenigingskerk. ,,Ik heb sinds 1984 niets meer van mijn broer gehoord”, zegt hij in de verklaring. De organisatie, ook bekend als de Moonsekte, kan verder niets zeggen over Josef B., de opgepakte huurder van het pand. Volgens de Verenigingskerk zijn er geen gegevens bekend waaruit blijkt dat hij op enigerlei wijze verbonden is geweest met de organisatie.

Gisteren werd al bekend dat Gerrit-Jan uit de sekte was gezet. ,,Gerrit-Jan was een idioot die volledig doordraaide. Om die reden keerde onze beweging zich van hem af”, liet zijn neef weten, die zelf nog steeds lid is van de sekte. Het is niet bekend Derk van D. de vader is van de betreffende neef.

,,Hij kreeg op een gegeven moment bepaalde ideeën in zijn hoofd zitten’’, aldus de neef. ,,Gekke ideeën, maar niemand in de familie wil het daarover hebben. Daarover ging hij praten en discussiëren, maar de familie zei meteen: nee, daar willen we niks mee te maken hebben. Op een gegeven moment heeft onze kerk gezegd: met jou kunnen we niet meer verder.”

De geloofsovertuiging van de Verenigingskerk werd in 1965 door de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon naar Nederland gebracht. De vereniging zegt in een verklaring dankbaar te zijn dat ‘de zes slachtoffers van deze tragedie nu door de lokale autoriteiten worden verzorgd. We bidden dat ze met professionele hulp hun beproeving kunnen overwinnen.’

Aanhoudingen

De 67-jarige vader werd maandag met vijf meerderjarige kinderen gevonden in een huis in Ruinerwold, nadat een zesde aan de bel had getrokken. De 58-jarige Josef B. is de huurder van het pand in Ruinerwold. Hij werd maandag aangehouden, aanvankelijk omdat hij het politieonderzoek belemmerde.

Vader Gerrit Jan van D. is gisteren aangehouden. De politie wilde tot nog toe niets zeggen over zijn medische toestand. Hij zou een aantal jaren geleden een herseninfarct hebben gehad, maar hij kan worden verhoord. De man wordt verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving, mishandeling door de gezondheid van anderen te benadelen en witwassen. In het huis is een vooralsnog onbekend geldbedrag gevonden. Josef B. wordt inmiddels ook verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving en witwassen.