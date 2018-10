Moord op cafébaas speelt hoofdrol in zaak-Holleeder: 'Daar lag-ie'

Thomas van der Bijl? ,,Daar lag-ie", wijst Monique van de Velde, bedrijfsleider van de Bagels & Beans-vestiging in Amsterdam-West, naar de vloer in het pand. ,,De stofzuiger naast hem stond nog aan.’’



Zo was het. Cafébaas Van der Bijl zoog net de borrelnootjes van de houten vloer in zijn donkerbruine kroeg annex uitvalsbasis voor de onderwereld, toen hij op de ochtend van 20 april 2006 werd doodgeschoten. Het beeld van de vermoorde kroegman/boekhouder/manusje-van-alles, inclusief stofzuigerslang, werd een symbool van de bloedige onderwereldvete die vorig decennium in de hoofdstad woedde.



Op de plek waar Van der Bijl als uitbater van café De Hallen biertjes tapte voor de Amsterdamse penoze, kunnen de klanten nu kiezen uit negen verschillende bagels, ook glutenarme en -vrije. Als beleg is er wilde zalm, roomkaas, avocado, hummus en sprinkhanen. De koffie komt van fair trade robijnrode bonen uit Panama, de thee wordt geplukt op hooggelegen plantages in oostelijk Nepal.