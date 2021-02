Moord op klusjesman Mehmet in Beuningen was een ‘vergissing’

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de woordvoerder zijn ‘alle gangen’ nagelopen van het slachtoffer, dat op maandagochtend 6 juli door twee gemaskerde mannen op straat werd neergeschoten. Zo kamde de recherche in augustus nog een moestuinencomplex in Weurt uit in de hoop meer te weten te komen over Mehmet. ,,Daarbij zijn we op geen enkele manier terechtgekomen bij criminele activiteiten of iets dergelijks. Als we alles optellen, is het voor ons aannemelijk dat het om een vergissing is gegaan.’’



Het gaat volgens de politiewoordvoerder om een conclusie die recent is getrokken en waar de familie van Mehmet van op de hoogte is gebracht. Zijn omgeving stelde in juli meteen al geen idee te hebben waarom juist de 49-jarige Nijmegenaar van het leven werd beroofd. Wie dan wel precies het doelwit was, zegt de politie niet te weten. Ook zijn er maanden later nog geen verdachten aangehouden.