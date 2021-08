Moordcommando van Taghi ontmaskerd: ‘Verkopen niets aan de vijand, alleen de dood’

Zomer 2016. Het is al ver voorbij middernacht als de telefoon van Tony de G. opeens oplicht en begint te trillen. Hij neemt zijn telefoon op en hoort de man aan de andere kant van de lijn zeggen dat hij met spoed naar het clubhuis in Soesterberg moet komen. Ruim een uur later parkeert hij zijn auto op een industrieterrein en loopt naar het hek. Er staat een beveiliger, die hem fouilleert en controleert of hij geen wapens bij zich heeft. Hij loopt naar de member room en daar ziet hij een paar bekende hooggeplaatste leden van de motorclub waar hij dan net een paar maanden lid van is. En hij ziet president Keylow.