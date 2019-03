Moorden na 16 jaar nog niet opgelost: ‘Nabestaanden cold case zitten in niemandsland’

Brexit: bedrijven ‘hamsteren’ in Rotterdam­se haven

9:08 De onzekerheid rond de brexit doet zich voelen op de vastgoedmarkt in de regio Rotterdam. Het aantal vierkante meters aan bedrijfsruimte dat werd gehuurd of gekocht, is vorig jaar verdubbeld. Volgens makelaarsvereniging Dynamis komt dat doordat veel ondernemers in de aanloop naar het vertrek van de Britten uit de Europese Unie voorraden aanleggen bij de Rotterdamse haven.