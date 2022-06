Moordenaar Milica van Doorn in gevangenis overleden

Hüseyin A., de 51-jarige man die in februari in hoger beroep werd veroordeeld tot negentien jaar en zeven maanden gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milica van Doorn in 1992, is in de gevangenis overleden.

Dat heeft de advocaat van de nabestaanden van Milica, Richard Korver, desgevraagd bevestigd aan NH Nieuws en De Telegraaf. Er zou geen sprake zijn van een misdrijf, noch van zelfmoord. De man overleed omstreeks 11 uur zondagmorgen, na het sporten. Reanimatie mocht niet meer baten. Wat de doodsoorzaak precies is moet nog worden onderzocht.

De advocaat van Hüseyin A., Gerald Roethof, reageerde zondagavond ontstemd op het feit dat nabestaanden van Milica en de pers eerder op de hoogte waren van het overlijden, dan de familie van Hüseyin A. en zijn advocaat. ,,Dit had echt anders gemoeten.” Volgens Roethof wordt er maandag beslist of sectie noodzakelijk is.

Zaak lang onopgelost

De 19-jarige Van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in de Zaanse wijk Kogerveld verkracht en zeer gewelddadig om het leven gebracht. De zaak bleef lange tijd onopgelost. A. kwam in 2017 als verdachte in beeld na een zogeheten dna-verwantschapsonderzoek waaraan A. niet wilde meewerken, maar zijn broer wel.

Een in het lichaam van het slachtoffer gevonden spermaspoor wees A. als vermoedelijke dader aan. De rechtbank legde hem twintig jaar cel op. A. ging in hoger beroep. Daar kreeg hij negentien jaar en zeven maanden celstraf opgelegd.

Schadevergoeding

Twee weken geleden werd A. nog veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen van 10.000 euro aan zowel de vader als de zus van het slachtoffer. A. is aansprakelijk voor hun psychische schade, oordeelde de civiele kamer van het hof in Amsterdam.

De immateriële schadevergoeding is toegekend omdat de vader zijn ernstig toegetakelde dochter heeft moeten identificeren in het mortuarium en door die confrontatie ernstig getraumatiseerd is geraakt. De zus liep psychische schade op. Ze was 17 jaar en alleen thuis toen de politie aan de deur stond. De gruwelijke wijze waarop haar oudere zus om het leven is gekomen, hebben bij de vrouw geleid tot een hevige emotionele schok.

Tijdens het strafproces bleef A. ontkennen. Hij hield vast aan een korte, vooraf opgestelde verklaring en wilde geen nadere vragen beantwoorden. ,,Ik blijf erbij, ik heb dit niet gedaan.”