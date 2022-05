Moordenaar oud-minister Els Borst weer voor de rechter

Van U. stak in februari 2014 Els Borst (81) dood bij haar huis in Bilthoven. Bijna een jaar later stak hij in Rotterdam tijdens een ruzie zijn zus Lois dood, ook met tientallen messteken. Van U. woonde in een pand met zijn zus.



De Rotterdammer bekende tijdens de rechtszaken beide moorden. De oud-minister van Volksgezondheid bracht hij naar eigen zeggen om het leven vanwege een ‘goddelijke opdracht om degene die verantwoordelijk was voor het euthanasiebeleid te doden’. ,,Ik kreeg als kind een droom waarin God, de duivel en Jezus voor me stonden en zeiden dat ik de verantwoordelijke voor euthanasie moet doden”, zei hij tijdens zijn hoger beroep in februari 2017. Zijn zus bracht hij om het leven omdat zij hem zou pestten en hem - naar eigen zeggen - tot zelfmoord wilde drijven.