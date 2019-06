‘Moordende femme fatale’ hoort 20 jaar cel tegen zich eisen

Deskundigen stellen dat hij met een hard voorwerp is geslagen. De officier van justitie gaat uit van moord door B. en anderen. ,,Ze heeft een plan gesmeed met haar familie uit Duitsland”, aldus justitie. Onder anderen haar Duitse moeder is medeverdachte, maar wordt nog niet vervolgd. Uit telefoondata blijkt dat zij op de avond van 8 juli in Nederland moet zijn geweest. Net als een Duitse oom die niet als medeverdachte staat aangemerkt.

Het OM baseert zich in de zaak tegen B. onder meer op DNA-sporen, getuigen en inconsistente verklaringen van de weduwe. Ook zijn vergelijkbare verfdeeltjes gevonden op Van Seggeren en in de auto waarin B. in de nacht van 9 juli heeft gereden. Mogelijk verf van het moordwapen, dat nooit is gevonden, denkt het OM. Het stel had relatieproblemen. Volgens het OM was de haat richting haar man het motief voor B. Dat hij een levensverzekering had van 600.000 euro zou een kleinere rol hebben gespeeld.