Moordnabestaande Peter dreigt met hoogzwangere vrouw dakloos te worden: ‘Ik wil niet opgeven’

'Bouwsector krimpt en groeit ook volgend jaar nog niet'

6:31 De PFAS- en stikstofproblematiek ettert waarschijnlijk nog even door in de bouwsector. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wacht de bouw dit jaar een lichte krimp, en in 2021 wordt de groei naar verwachting nog niet hervat. Pas vanaf 2022 kan de bouw weer een sterke groei tegemoet zien, zo is de prognose.