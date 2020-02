Moordverdachte liquidatie-proces Caloh Wagoh vrijgelaten

UPDATE ‘Turken wordt ingeprent dat Nederland hen vijandig gezind is’

17:21 De Turkse gemeenschap in Nederland staat dagelijks bloot aan propaganda waarin het Westen de vijand is. Die boodschap had de hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan Zürcher vanmorgen in zijn verhoor in de mini-enquête naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding van islamitische instellingen.