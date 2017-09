Moordverdachte Mark de J. sleept Nederlandse Staat voor de rechter

De zaak van De J. tegen de Nederlandse Staat dient komende donderdag 21 september in Den Haag. De J. ontkent tot op de dag van vandaag dat hij de moordenaar is. Koen Everink werd in de nacht van 3 op 4 maart 2016 thuis in Bilthoven doodgestoken nadat De J. een avond op bezoek was geweest. De J. had een forse gokschuld bij Everink.