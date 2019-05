Moordverdachte Thijs H. woensdag voorgeleid aan onderzoeksrechter

Jongen (14) die voorwerp tegen hoogspan­nings­mast gooide en bijna werd ‘gefrituurd’ meldt zich

16:34 De jongen die met opzet een voorwerp gooide tegen een hoogspanningsmast in het oosten van het land, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is 14 jaar en komt uit Vriezenveen. Zijn levensgevaarlijke actie was te zien in een filmpje op Dumpert. De jongen had geluk dat hij niet door de flits na de ontlading werd geraakt. Netbeheerder Tennet wil aangifte doen tegen de ‘vernieler’.