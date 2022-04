Moordzaak-Ichelle: verdachte Sandra H. had er moeite mee om te bekennen

Na vijftien maanden ontkennen, was er ineens een bekentenis van Sandra H. (45) , die verdacht wordt van de moord op Ichelle van de Velde uit Oostburg. ,,Het sloeg in als een bom’’, zegt Ichelle’s moeder.

De nabestaanden van Ichelle werden vandaag voorafgaand aan de vijfde, voorbereidende zitting in de Middelburgse rechtbank persoonlijk geïnformeerd over de plotselinge wending in de geruchtmakende moordzaak.

,,We vragen ons al maanden af wat er is gebeurd en wie het precies heeft gedaan’’, zei Miranda Sips, de moeder van Ichelle. ,,Aan de ene kant zijn we nu opgelucht, maar aan de andere kant is er ook het besef hoe luguber het allemaal is. Haar verklaring bevestigt dat we goed zaten met ons gevoel. Dat ons meisje er door haar toedoen niet meer is. Het verdriet en de pijn voelen we nu extra.’’

In een nieuwe verklaring, waarvan het OM woensdag melding maakte, heeft Sandra H. vorige week donderdag bij de rechter-commissaris verklaard dat zij als enige betrokken was bij Ichelles dood. Dat zij na haar verdwijning eind 2020 haar lichaam in stukken zaagde en daarna de lichaamsdelen dumpte in het water in Zeeuws-Vlaanderen.