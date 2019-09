Morgen in de Ochtendshow to go: Prinsjesdag en een ode aan het amateurvoetbal

Zeven gewonden Racewagen rijdt ‘met opzet’ publiek in bij Autocross Leende: ‘Mensen vlogen door de lucht’

20:38 Een racewagen is vanmiddag vermoedelijk met opzet op het publiek ingereden bij de prijsuitreiking van de Autocross Leende in Brabant. Hierbij zijn zeven gewonden gevallen, onder wie een jonge jongen. Het incident gebeurde waarschijnlijk nadat er ruzie was ontstaan omdat de organisatie een race wilde annuleren. De 21-jarige bestuurder van de auto is aangehouden, samen met een tweede verdachte.