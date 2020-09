Morgen staat de vader van de ontvoerde Insiya (6) terecht, komt het meisje ooit terug?

Column Het is bizar dat ouders van ontvoerde kinderen afhanke­lijk zijn van tv-programma’s

9 september Binnen valt mijn blik direct op het spaarvarken op de bar. Knalroze en kolossaal, met in sierlijke letters Daantje erop geschreven. Het Oud-Beijerlandse restaurant In de buurt zamelt geld in voor hun bedrijfsleider. Vast voor iets leuks, denk ik. Maar zo vrolijk als het varken eruitziet, zo tragisch is het verhaal erachter. Danielles kinderen werden jaren geleden door haar Turkse ex ontvoerd.