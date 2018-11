Moskeeën eisen dat Wilders van Twitter wordt verbannen: ‘Hij is doorgeslagen’

Daarnaast wil de koepel in vier islamitische landen aangifte doen tegen Twitter. Het gaat om Turkije, Marokko, Pakistan en Indonesië. In die landen zijn veel van Wilders’ uitspraken strafbaar, stelt Köse. ,,Twitter biedt Wilders een podium om zijn haatzaaiende propaganda wereldwijd te verspreiden. Daarmee is niet alleen Wilders, maar ook Twitter strafbaar in die landen. De wereld is groter dan Nederland.’’

Pedofiel

Köse wijst onder meer op een tweet van de PVV-leider uit september vorig jaar: ‘Mohammed is het voorbeeld voor meer dan 1 miljard moslims. Mohammed was een pedofiel, massamoordenaar, terrorist en waanzinnige.’ Köse: ,,Wilders is doorgeslagen, kwetst moslims structureel en legitimeert geweld. Hij overschrijdt regelmatig de grens van wat zou moeten mogen.’’



De TICF is verwant aan Diyanet, het Turkse directoraat voor godsdienstzaken. Dat deed in maart al aangifte tegen Wilders vanwege een filmpje dat hij onder meer via Twitter verspreidde. Daarin wordt gesteld dat de islam gelijkstaat aan onder meer discriminatie, geweld en terreur. Aan het eind van het filmpje komt de tekst ‘Islam is dodelijk’ in beeld, waarbij bloed van de letters druipt.



Het Openbaar Ministerie besloot Wilders niet te vervolgen. Köse: ,,Mijn cliënt, de TICF, vond dat onbegrijpelijk. We zijn daarom op zoek gegaan naar andere wegen om Wilders af te stoppen. Als het niet via het strafrecht lukt, dan maar via het civiel recht.’’



PVV-leiders Wilders reageert met een citaat van de Franse filosoof Jean-Paul Sartre op de actie van de Turkse moskeeën: ,,Wanneer in een mensengeest eenmaal de vrijheid is losgebroken, hebben de goden er geen vat meer op.”