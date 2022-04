Motorrijder (21) die rijbewijs ophaalde overlijdt tijdens eerste rit in Doetinchem

met videoEen 21-jarige motorrijder uit Zelhem is vrijdagmiddag overleden na een ongeluk net buiten Doetinchem. De man had volgens de politie die dag zijn rijbewijs opgehaald bij het gemeentehuis en was op de motor een proefrit aan het maken.