Motorrijder rijdt tankstation langs snelweg binnen en raakt ernstig gewond

Gestrande zeelieden levend en wel gevonden dankzij SOS in het zand

3 augustus Drie vermiste personen zijn teruggevonden op een klein eiland in het westen van de Stille Oceaan, nadat ze in het groot ‘SOS’ in het zand hadden geschreven. Hun boodschap werd vanuit de lucht opgemerkt, zegt het Australische ministerie van Defensie in een mededeling.