Mourad O., verdachte van incident rond John van den Heuvel, voorlopig op vrije voeten

Van den Heuvel, die wordt beveiligd in verband met zijn werk voor onder meer De Telegraaf, zei zaterdag in het tv-programma RTL Boulevard dat het erop leek dat hij al een tijdje werd achtervolgd door motorscooters en mogelijk ook een tweede snelle auto. In de auto van de verdachte zijn onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons, waaronder een cryptotelefoon, gevonden. ,,De indruk bij mijn beveiligers was dat we al gevolgd werden vanaf Amsterdam door twee motorscooters”, zei Van den Heuvel.



Er kwam een snelle auto bij en daarna mogelijk nog een, vertelde de misdaadverslaggever. Ook nadat er was aangegeven dat er afstand gehouden moest worden, bleef de auto volgens Van den Heuvel hard achter hen rijden. Hij is toen in allerijl naar het nabijgelegen gebouw van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen gebracht.



Hij is erg geschrokken, vertelde hij. ,,De dingen die in de auto zijn gevonden en de achtergrond van de verdachte is niet heel geruststellend.”