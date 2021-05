MS-patiënt Jan uit Dalfsen dacht nooit meer te kunnen golfen: met een beetje hulp lukt het nu tóch

Vondelin­gen­ka­mer geschokt na vondst dode baby: ‘Was toch naar ons toegekomen, wij konden je helpen’

14 mei De vondelingenkamer in Oudenbosch reageert geschokt op de vondst van de dode baby in een vuilniszak in Wernhout. ,,Was toch naar ons toegekomen, wij konden je misschien wel helpen”, zegt Sofie Nagelkerke. Ze richtte de kamer juist op om een tragische gebeurtenis als deze te voorkomen.