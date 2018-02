Mueller klaagt Nederlandse advocaat aan na valse verklaring

Alex van der Zwaan (33) heeft volgens Mueller gelogen tegen de FBI over contacten met een voormalig adviseur van Trump.

Ook over contacten met een onbekende tweede persoon, slechts bekend als ‘persoon A’, loog Van der Zwaan in een ondervraging op 3 november vorig jaar, volgens de aanklacht. Na een verzoek van de speciaal aanklager aan de Nederlandse advocaat om e-mails over te dragen, zou hij de berichten verwijderd hebben.

Van der Zwaan is in beeld gekomen in onderzoek naar Trumps voormalige campagnemanager, Paul Manafort, die eerder voor de Oekrainse president Janoekovitsj werkte. Mueller klaagde Manafort in oktober vorig jaar aan voor fraude en witwassen, in verband met lobbywerk voor de pro-Russische partij van Janoekovitsj.

Spreekt Russisch

Advocaat Van der Zwaan is de schoonzoon van de Russische zakenman German Khan en werkte als advocaat voor het Londense kantoor Skadden, dat in 2012 was ingehuurd door het Oekrainse ministerie van Justitie. Van der Zwaan, die volgens zijn inmiddels verwijderde profiel op de website van Skadden Russisch spreekt, werkte aan een rapport over de rechtszaak tegen Julia Timosjenko.

Zij werd door voormalig president Janoekovitsj gearresteerd vanwege een gasdeal met Rusland. De president gebruikte het rapport om de omstreden vervolging van Timosjenko te rechtvaardigen – volgens onder meer de VS en de EU was haar arrestatie politiek gemotiveerd.

Manafort

Volgens Bloomberg vroeg Manafort het Londense advocatenkantoor om het rapport op te stellen voor de toenmalige Oekraïense overheid. Zijn dochter Andrea Manafort werkte ook voor het kantoor.

Van der Zwaan zou de FBI en Mueller’s team hebben gezegd dat hij voor het laatst contact had met de rechterhand van Manafort, Rick Gates, in augustus 2016. Rick Gates was adviseur van Trumps campagneteam in 2016 en is net als Manafort aangeklaagd voor fraude en witwassen.

‘Persoon A’ zou Van der Zwaan sinds 2014 niet meer hebben gesproken. Maar volgens de rechercheurs sprak hij in september 2016 nog met beiden over het Timosjenko-rapport, en nam hij de gesprekken op.

Misdrijf

Liegen tegen de FBI is een misdrijf. Van der Zwaan verklaarde gisteren in een rechtbank in Washington schuldig te zijn. Hij werkt inmiddels niet meer voor advocatenkantoor Skadden. Dat liet in een verklaring weten dat het meewerkt aan het onderzoek.