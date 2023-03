Multimiljonair en PSV-topman koopt BrandLoyalty (bekend van de voetbalplaatjes) terug

Multimiljonair Robert van der Wallen koopt het bedrijf BrandLoyalty terug. De Brabander richtte dat bedrijf - met hoofdkantoor in Den Bosch - zelf op in 1995 en was jarenlang directeur.

In 2013 verkocht hij het voor honderden miljoenen aan het Amerikaanse bedrijf Alliance Data Systems (ADS), dat we kennen van de Air Miles. Tot 2016 hield hij aandelen.

BrandLoyalty biedt loyaliteitsprogramma’s aan voor supermarkten, zoals de populaire acties met voetbalplaatjes. Ook spaaracties voor bijvoorbeeld messensets komen uit de koker van BrandLoyalty. Het bedrijf doet dat niet alleen in Europa, maar ook in onder meer de VS, Brazilië, Australië, Japan, Zuid-Afrika en China. Er werken honderden mensen voor BrandLoyalty, een groot deel daarvan in Den Bosch.

Daarnaast is het bedrijf bekend als sponsor van verschillende sportploegen in onder meer het basketbal en de schaats- en wielerwereld. Sportliefhebber Van der Wallen uit Vught zelf is momenteel president-commissaris van PSV. De overname van BrandLoyalty doet hij via zijn investeringsmaatschappij Opportunity Partners, maken de bedrijven donderdag bekend.

,,Er is veel werk aan de winkel maar we zijn vastbesloten om dit tot een succes te maken en een duurzame toekomst voor BrandLoyalty veilig te stellen”, aldus Van der Wallen. ,,We kijken ernaar uit om het serviceaanbod aan de klanten van BrandLoyalty te verbeteren om hen te helpen hun groeidoelstellingen te bereiken.”

Sinds 2021 viel BrandLoyalty overigens niet meer onder ADS. Het splitste in dat jaar af en ging verder onder Loyalty Ventures.

BrandLoyalty sponsorde onder meer het wielerteam dat nu Jumbo-Visma is. © Cor Vos

Quote 500

Onbekend is hoeveel Van der Wallen, geboren in Vlierden bij Deurne, nu betaalt voor het terugkopen van het bedrijf. De verkoop leverde hem in ieder geval gedurende meerdere jaren trapsgewijs zo’n 950 miljoen euro op. Van der Wallen werd een vaste klant binnen de hoogste regionen van de Quote 500. In de laatste editie stond hij op plek 46.

Sinds de verkoop investeert Van der Wallen in van alles en nog wat, zoals in lingeriezaak Hunkemöller en in een golfbaan in Cromvoirt, waar hij naar verluidt zo’n 50 miljoen euro in heeft gestoken. Ook heeft hij belangen in een Amerikaanse wijngaard en stak hij geld in diverse bedrijven en vastgoed.

In 2019 werd L - founders of loyalty opgericht door Van der Wallen. Een jaar later werd het officieel gelanceerd. Met dit bedrijf zit hij, net als met BrandLoyalty, in de loyalty-sector met bijvoorbeeld spaaracties bij supermarkten. Wereldwijd heeft de onderneming vijftien kantoren.

Hoofdkantoor in Den Bosch

Het hoofdkantoor van BrandLoyalty werd in de zomer van vorig jaar overigens ook overgekocht. Het pand aan de Koningsweg in Den Bosch is nu in handen van vastgoedbeleggingsfonds CORUM Eurionrijke, dat het overnam van beleggers uit Saudi-Arabië.

Het pand van BrandLoyalty aan de Koningsweg in Den Bosch. © Marc Bolsius