Muziekproducer Roulsen kocht gestolen laptop terug van nieuwe eigenaar: ‘Politie vond het niet verstandig’

Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen weer onder de 1100, ‘slechts’ 46 op ic

Voor het eerst in anderhalve week liggen er in de Nederlandse ziekenhuizen minder dan 1100 mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Het waren er dinsdag in totaal 1092, volgens de registraties van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 32 patiënten minder dan een dag eerder.

26 juli