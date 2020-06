Myrthe (19) wordt op straat nageroepen en is dat spuugzat: ‘Het is echt onvoorstelbaar’

De studente psychologie krijgt dingen te horen die een weldenkend mens amper durft te herhalen: ‘Als je ouder was, dan zou ik je doen’. Of nog banaler: ‘Hé, laat me je kutje eten’. Gewoon terwijl ze in de stad met boodschappen langs wat jongemannen loopt.

Myrthe benoemt het maar gewoon recht voor z’n raap, om duidelijk te maken dat het niet gewoon ‘een beetje flirten’ is wat ze voor haar kiezen krijgt. „Heel vernederend.” Veel jonge vrouwen herkennen het. De petitie, die ze donderdagmiddag is gestart om dit wangedrag aan de kaak te stellen, is in korte tijd honderden keren ondertekend en het aantal groeit nog steeds.

Klaarlichte dag

Door de coronacrisis ontdekte de studente dat ze het eigenlijk al bijna als normaal was gaan zien. „Ik was de afgelopen weken bij mijn ouders in Goor. Daar heb ik er nooit last van. Maar toen ik van de week terug was in mijn studentenhuis in Enschede was het meteen weer raak. Daardoor drong tot me door hoe schandalig het eigenlijk is en hoe vaak het gebeurt. Gewoon op klaarlichte dag. Sterker nog: ik mijd sommige straten en ga bij voorkeur op de fiets. Dan ben ik er snel doorheen. Ik werd daar ineens zo boos over.”