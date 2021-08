Mysterieuze dildoplakker van Nijmegen ontmaskerd? ‘Ik hoop niet dat ze dit op het werk weten’

Is het een studentengrap? Wraak van een gefrustreerde ex-postbode? Een statement van een kunstenaar? Of een zieke geest?



Vragen roept de dildoplakker genoeg op. Al maanden. Zijn of haar eerste wapenfeit is van halverwege februari: een brievenbus aan de Weurtseweg zat volgeplakt met piemels.



Geen brievenbus lijkt sindsdien veilig. In heel Nijmegen en ook in Doetinchem en Utrecht zijn er beplakt met dildo’s en voorzien van stickers met teksten als Heel Holland Plakt. Vervolgens worden ze vakkundig verwijderd. Zelfs afvalverwerker Dar komt ze tegen in de milieustraten. Hoog tijd om het mysterie te ontrafelen en te vinden wie erachter zit.